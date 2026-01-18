Scuole aperte a La Maddalena con allerta rossa: “Non sono in aree a rischio”

Con l’allerta meteo a La Maddalena le scuole restano aperte

“Si comunica che le scuole resteranno regolarmente aperte“, l’allerta rossa non preoccupa il Comune di La Maddalena. La maggior parte dei sindaci galluresi ha disposto la chiusura di scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri per lunedì e martedì. Qualche primo cittadino si è limitato a domani, unica giornata per cui è già in vigore l’allerta rossa. Ci sono poi centri come La Maddalena e Palau dove gli alunni dovranno regolarmente andare a scuola.

“”Le strutture scolastiche del territorio si trovano in aree non considerate a rischio – spiegano dal Comune di La Maddalena -, e la morfologia del nostro territorio, diversa rispetto ad altre città, favorisce il naturale deflusso dell’acqua verso valle, riducendo la possibilità di accumuli critici. A ulteriore tutela della sicurezza, sono previste ronde e controlli costanti sul territorio da parte delle forze di polizia e della protezione civile, che opereranno in modo coordinato per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità”.

Attesa per il nuovo bollettino

“La situazione è costantemente monitorata. Un nuovo bollettino meteo aggiornato è atteso nella giornata di domani; qualora dovessero emergere elementi di peggioramento, verranno valutate con attenzione eventuali misure per i giorni successivi. Si invita la cittadinanza a seguire solo i canali ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni, mantenendo un atteggiamento di prudenza e tranquillità”.

