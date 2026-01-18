Allerta rossa a Olbia, chiuse tutte le scuole per due giorni

A Olbia scatta la chiusura delle scuole per l’allerta rossa

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per la Gallura e il sindaco di Olbia ha disposto la chiusura delle scuole. Per due giorni, lunedì 19 e martedì 20 gennaio, finché non passa la tempesta.

“Il Sindaco dispone la chiusura delle scuole di ordine e grado, degli asili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Sociale e tutti i servizi Socio – Educativi, per le giornate di lunedì e martedì 19-20/01/2026.

Dispone inoltre la chiusura del Parco Fausto Noce e dei cimiteri cittadini”. Così spiegano dal Comune di Olbia.

“Evitare assolutamente di sostare lungo la battigia, sugli scogli, sui moli o sui pontili, poiché le forti onde possono causare allagamenti, erosione e danni, mettendo in grave pericolo l’incolumità. Si raccomanda di mantenere la massima cautela, non percorrere le strade costiere e allontanarsi dalle aree esposte, mettendo al sicuro imbarcazioni e strutture.

Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage. Spostare per tempo i veicoli in zone elevate e sicure. Per maggior informazioni e norme di autoprotezione si veda il sito al link https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/14492″

