La tempesta si avvicina alla Sardegna, allerta rossa in Gallura

Grande apprensione per la tempesta con allerta rossa anche in Gallura

Vento, pioggia e onde: la tempesta si avvicina alla Sardegna e anche in Gallura è scattata l’allerta rossa per “elevata criticità”. Il provvedimento più estremo riguarda il rischio idrogeologico, ma in Gallura c’è anche l’allerta gialla per “rischio idraulico”. Dopo questo passaggio formale la palla passa ai sindaci, che potranno prendere provvedimenti per limitare i rischi. Dalla chiusura delle scuole a quelle di parchi e cimiteri. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta nel pomeriggio di domenica, ma la macchina per affrontare la tempesta è già in moto. Sabato c’è stata una riunione, che ha coinvolto anche tutti i sindaci della Sardegna.

Durante l’incontro, il Centro funzionale decentrato settore Meteo del Dipartimento meteoclimatico dell’Arpas ha illustrato lo scenario previsto. Secondo le previsioni, piogge e temporali interesseranno l’Isola, fino alle ore 18 di mercoledì 21 gennaio, mentre vento e mareggiate sono attesi dal mattino di lunedì 19 fino al primo pomeriggio di mercoledì 21. La tempesta è in arrivo con forti venti da sudest ed est con mareggiate e tanta pioggia.

