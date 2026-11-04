Calangianus si fa bella: piazza, zone verdi e nuovo volto per l’ex stazione – FOTO

Un importante progetto di riqualificazione a Calangianus.

A Calangianus va avanti il progetto che prevede la riqualificazione dell’area dell’ex stazione e altre del paese gallurese. Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per il restyling dell’ex stazione, di via Vittorio Emanuele e di piazza Repubblica-Lu Bastioni e il collegamento con i percorsi ai piedi del Monte Limbara.

Un progetto ambizioso che vede la realizzazione di spazi pubblici, ma anche l’ammodernamento degli arredi urbani, con più zone di ombra. I fondi sono 2 milioni e 200 mila euro circa, provenienti dalla Programmazione Territoriale. Albieri ha fatto sapere che questi soldi saranno investiti per migliorare la cittadina. ”Entro Novembre partiranno le procedure di gara”, ha comunicato il primo cittadino mostrando il rendering del progetto.

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