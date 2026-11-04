Arriva la chiusura delle scuole in Gallura per allerta rossa

Olbia e Golfo Aranci sono i primi Comuni che chiudono le scuole per l’allerta rossa per il maltempo in Gallura. In entrambi i centri da questo pomeriggio arriva l’attivazione del Coc, Centro operativo comunale, che dovrà monitorare costantemente la situazione. “Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 4 novembre 2026, e fino alle 24 di domani 5 novembre – annunciano dalla Protezione civile regionale -, sulla Sardegna si prevedono diffuse precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Sul settore orientale in particolare si avranno temporali sparsi e temporali forti isolati, che localmente potranno anche essere persistenti. Sul settore orientale i cumulati complessivi dell’evento saranno elevati, localmente molto elevati“. In Gallura è previsto il codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico.

Olbia

“Il Sindaco dispone la chiusura delle Scuole di ogni Ordine e Grado, degli asili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Sociale e tutti i servizi Socio – Educativi, per la giornata di Giovedì 05/11/2026 – comunica la Protezione civile di Olbia -. Dispone inoltre la chiusura del Parco Fausto Noce e dei cimiteri cittadini. Si raccomanda di mantenere la massima cautela, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage. Spostare per tempo i veicoli in zone elevate e sicure”.

Golfo Aranci

Da questo pomeriggio verrà attivato il Coc per il monitoraggio della situazione annuncia Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci -. Scuole, palestre, cimitero e parchi saranno chiusi. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, a evitare gli spostamenti non indispensabili e a non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree a rischio allagamento.

Si raccomanda di seguire costantemente gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile e dell’Amministrazione comunale”.

Budoni

“Il sindaco di Budoni ha disposto, per la giornata di giovedì 5 novembre 2026, la chiusura di: Tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, Parchi pubblici, Impianti sportivi e Cimiteri, fatta eccezione per le attività di ricezione delle salme e di Polizia Mortuaria. Si invita la cittadinanza a limitare il più possibile gli spostamenti, soprattutto lungo le strade e i percorsi pedonali vicini alla fascia costiera”.

Loiri Porto San Paolo

“Scuole chiuse“, annuncia il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai. “A seguito del bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale, che prevede un livello di allerta rossa per la giornata di domani, si comunica che tutte le scuole del territorio comunale resteranno chiuse.

La decisione è assunta a tutela della sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, a seguito della riunione con la Protezione Civile Regionale. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali”.

San Teodoro

Il Comune di San Teodoro indica le chiusure previste tra oggi e domani. “Nelle giornate del 4 e 5 Novembre: Porto di San Teodoro, Pischera e Compendio “Monti Nieddu”, Tutti i parchi pubblici, Parco di Punta Molara e Dog Park Comunale, Cimitero comunale. Tutti gli immobili comunali destinati ad attività culturali e sportive (Teatro Gian Piero Meloni, MAST, Palestra di Via Molise, Ufficio Turistico Comunale, Campetto ex scuole Straula, porzione Area Pip per atletica)

Nella sola giornata del 5 Novembre: Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo (Via Rinaggiu e Via Molise). Asilo nido comunale di Via Marconi. Ludoteca privata di Via Grazia Deledda”.

“Divieti assoluti: Accesso e sosta in tutte le spiagge del territorio, sulla battigia, sugli scogli, sui moli e sui pontili. Soggiorno e svolgimento di qualsiasi attività nei locali seminterrati. Svolgimento di attività di pesca su tutto il territorio comunale. Svolgimento di attività culturali e sportive all’interno degli immobili comunali”.

Arzachena

Arrivano provvedimenti anche da Arzachena. “Il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi, dei cimiteri e dei siti archeologici per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, a causa di fenomeni meteorologici avversi che prevedono piogge e temporali.

Dal confronto con la Direzione regionale della protezione civile e del COC – Centro operativo comunale, sono state fissate le misure di sicurezza e e di monitoraggio sul territorio per garantire la sicurezza della popolazione grazie al supporto della Polizia Locale, della Protezione Civile Agosto 89 e dei Barracelli, oltre che di Polizia e Carabinieri”.

Tempio.

Anche a Tempio Pausania per la giornata di domani è prevista la chiusura degli uffici pubblici. Disposta inoltre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, degli asili nido, dei parchi, degli impianti sportivi, del cimitero, dei mercati all’aperto su area pubblica.

”L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, in particolare modo i pendolari e a tenere libere le strade di accesso ai presidi ospedalieri. Tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico, al fine di evitare al massimo gli spostamenti, ad adottare ogni misura cautelare di auto protezione per evitare danni a persone e/o cose”.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura arriva l’ordinanza sindacale numero 59. “Chiusura temporanea di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di giovedì 5 novembre 2026 a causa di avverse condizioni meteorologiche e allerta meteo della Protezione Civile”.

Calangianus

“Domani le Scuole sono chiuse”, lo annuncia il primo cittadino di Calangianus. “Il sindaco Fabio Albieri, in considerazione dell’allerta rossa per rischio idrogeologico e al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza, dispone la chiusura delle scuole del territorio di Calangianus di ogni ordine e grado per domani, giovedì 5 novembre 2026″.

Monti

Ordinanza anche a Monti. “Il sindaco ha disposto, in via precauzionale, le seguenti misure: La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti nel territorio comunale di Monti, compresi gli eventuali servizi educativi per l’infanzia e gli asili nido. La chiusura al pubblico degli uffici comunali che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali, le attività indifferibili e gli interventi urgenti connessi alla gestione dell’emergenza, secondo le disposizioni organizzative impartite dai responsabili competenti”.

“La chiusura e il divieto di accesso ai parchi, ai giardini pubblici, alle aree verdi attrezzate e alle altre aree pubbliche di aggregazione che possano presentare condizioni di rischio connesse agli eventi meteorologici. La chiusura degli impianti sportivi comunali e delle strutture ricreative pubbliche, limitatamente alle attività che comportino la presenza di persone e per le quali sussistano condizioni di rischio. La chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatti salvi gli eventuali interventi urgenti e le attività indifferibili, da gestire nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.

Buddusò.

A Buddusò, a causa del maltempo di domani 5 novembre, è stata adottata l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Padru.

A Padru, nella giornata del 5 novembre 2026, il sindaco ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi l’asilo nido, i parchi, la palestra, gli impianti sportivi all’aperto, l’isola ecologica e i cimiteri, fermo restando per quest’ultimi l’agibilità per le attività di ricezione delle salme di polizia mortuaria a seguito di allerta meteo per condizioni avverse del 5 novembre 2026 (allerta rossa).

Telti.

Anche a Telti è stata adottata un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno di domani.

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