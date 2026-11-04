Trinità d’Agultu, 70enne scomparso e ritrovato dopo ore: come sta

Un uomo era scomparso ieri a Trinità d’Agultu.

Ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso ieri nel primo pomeriggio a Trinità d’Agultu e Vignola. Il 70enne si era allontanato dalla sua abitazione in località San Giuseppe, alla periferia del paese, senza riuscire più a fare ritorno. Scattato l’allarme i vigili del fuoco di Tempio con i cinofili del Comando di Sassari, si sono messi alla ricerca dell’uomo e sono riusciti a ritrovarlo dopo poche ore.

L’anziano è stato trovato nella serata di ieri, 3 novembre, intorno alle 22. Lo stesso è stato accompagnato in zona sicura dalle squadre vigili del fuoco, per essere affidato alle cure del personale del 118. Una giornata da dimenticare per l’uomo e la sua famiglia, ma conclusa fortunatamente con un lieto fine, grazie all’impegno della squadra dei vigili del fuoco.

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