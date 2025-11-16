Alloggi a Olbia, lavori a San Simplicio per riqualificare i ruderi

L’avvio degli interventi nel quartiere.

Il quartiere di San Simplicio entra in una nuova fase di trasformazione urbana con l’apertura di diversi cantieri destinati alla riqualificazione dei ruderi presenti nell’area, per trasformarli in alloggi e contribuire alla soluzione di uno dei problemi più importanti per la popolazione di Olbia. L’amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi che rientrano nel progetto Pinqua e che puntano a recuperare vecchie abitazioni abbandonate da decenni.

Gli obiettivi del progetto per nuovi alloggi a Olbia.

Il Comune di Olbia prevede di trasformare parte dei ruderi in alloggi destinati all’edilizia sociale. In altri casi le strutture verranno demolite per lasciare spazio a piccoli parchi urbani, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi e migliorare la vivibilità del quartiere. Alcuni di questi edifici, già transennati la scorsa estate, saranno interessati dai lavori nei prossimi giorni.

I provvedimenti sulla viabilità.

Per consentire l’avvio delle attività, la polizia locale ha disposto una serie di modifiche temporanee al traffico. L’ordinanza del dirigente Giovanni Mannoni stabilisce il restringimento della carreggiata in prossimità dei ruderi. Le limitazioni riguarderanno le vie Monte Grappa, Fiume d’Italia, Del Piave e Brigata Sassari, dove i lavori partiranno da venerdì 14 novembre e proseguiranno fino al 31 agosto.

Gli ulteriori interventi di Olbia per nuovi alloggi.

Il progetto complessivo prevede la riqualificazione di porzioni estese dei quartieri di San Simplicio e Orgosoleddu. In quest’ultima zona il Comune ha già avviato la realizzazione di tre parchi urbani, mentre in via Petta sono in costruzione trenta nuovi alloggi di edilizia sociale, progettati all’interno di un contesto verde definito come foresta urbana.

