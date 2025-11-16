Nuove regole per le isole ecologiche al Porto turistico di Palau

Al Porto Turistico di Palau arrivano nuove e più stringenti misure per la gestione delle sue isole ecologiche. L’accesso alle aree dedicate al conferimento dei rifiuti sarà d’ora in poi consentito esclusivamente tramite una tessera elettronica dedicata.

LEGGI ANCHE: Un grosso cinghiale beccato a passeggio nella piazza di Palau

Questa decisione è stata resa necessaria a seguito di ripetuti atti vandalici che hanno causato danni significativi alle strutture. Costringendo così l’Amministrazione portuale a sostenere notevoli spese per il ripristino.

Chi può accedere? La tessera di accesso viene rilasciata dall’ufficio del Porto Turistico ed è riservata unicamente a due categorie di utenti. Si tratta di operatori nautici e i proprietari delle unità da diporto (le imbarcazioni) che sono regolarmente ormeggiate nel porto.

Sicurezza e Prevenzione: Per prevenire nuovi danneggiamenti e assicurare il corretto utilizzo del servizio di smaltimento, l’area è ora coperta da un sistema di Videosorveglianza attiva 24 ore su 24.

L’obiettivo primario di queste nuove misure è duplice: tutelare il decoro del porto turistico, un’importante vetrina per la località, e garantire un servizio di gestione dei rifiuti efficiente e sicuro per tutti gli utenti legittimi. Limitando l’accesso e monitorando l’area, l’Amministrazione mira a responsabilizzare gli utenti e a eliminare gli episodi di inciviltà che hanno finora danneggiato l’infrastruttura comune.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui