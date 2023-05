Salmo al concerto benefico per sostenere la Romagna

Anche l’artista Salmo nel cast di Italy Loves Romagna.

Ci sarà anche Salmo al concertone benefico di Italy Loves Romagna, organizzato per sostenere la popolazione colpita dalla terribile alluvione di maggio. Con il rapper di Olbia un folto cast di grandi artisti nazionali come: Elodie, Blanco, Elisa, Ligabue, Madame, Laura Pausini e Zucchero.

Altri artisti che prenderanno parte all’evento con Salmo sono Emma, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia, Max Pezzali e Tananai. Il concerto si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 11 di domani, martedì 30 maggio, ma non è stato comunicato a chi verrà donato l’incasso.

L’iniziativa di beneficienza.

L’iniziativa ha il supporto del Ministero della cultura e ha come obiettivi la raccolta di fondi e l’invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna per aiutare il territorio a risollevarsi. Inoltre, i sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Città metropolitana di Bologna, i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini hanno lanciato l’idea di un altro concerto benefico intitolato Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert che si terrà il 5 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo evento vedrà la partecipazione di Laura Pausini e altri artisti non ancora annunciati. Italia Loves Emilia arriva 11 anni dopo Italia Loves Romagna, il concerto organizzato da Ligabue quattro mesi dopo il terremoto in Emilia-Romagna, al quale parteciparono numerosi artisti.

