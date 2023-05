Ciro Grillo, decima udienza: sotto esame foto e video di quella notte

Sotto esame video che incastrerebbero Ciro Grillo.

È finito sotto esame circa 40 terabyte di materiale informatico, che potrebbe contenere le prove del presunto stupro di gruppo di cui sono accusati Ciro Grillo e tre suoi amici. I quattro avrebbero stuprato una studentessa italo-norvegese e molestato la sua amica.

Al vaglio ci sono video, foto, intercettazioni telefoniche, profili social e chat, analizzati da un consulente informatico, nominato dalla Procura di Tempio. Questo materiale è fondamentale per la decima udienza del processo a porte chiuse che vede imputati di violenza sessuale il figlio di Beppe Grillo e i suoi amici genovesi . I fatti accaduti si riferiscono a quelli che sarebbero avvenuti nel luglio del 2019 nella villetta di Porto Cervo, proprietà del fondatore del M5s.

All’udienza, questa mattina, si sta svolgendo il processo per stupro di gruppo e sotto esame c’è il materiale di cinque telefoni. Quattro di questi appartengono ai presunti stupratori e uno di proprietà della giovane donna, parte lesa. Al vaglio dei legali ci sono anche alcune foto che riguardano l’amica della presunta vittima. La giovane lombarda era presente con lei la notte tra il 16 e il 17 luglio. Anche lei ha denunciato i ragazzi per violenza sessuale proprio per quelle foto, che conterrebbero le prove di alcune molestie sessuali avvenute quando lei dormiva. Qui i giovani imputati avrebbero scattato fotografie dove mimavano atti sessuali vicino al viso della giovane.

