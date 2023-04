L’album “Playlist” di Salmo in classifica da 232 settimane

Ancora un record per il rapper di Olbia Salmo.

Salmo registra un nuovo record nella musica. Il suo album “Playlist” è in classifica su Spotify da ben 232 settimane. L’album infatti era uscito nel 2018, appena 4 anni fa. Da allora non è mai uscito dalle classifiche ed è tra quelli più ascoltati in Italia.

Tra le canzoni più ascoltate c’è “Il cielo in una stanza”, con più di 155 milioni di ascoltatori su Spotify. Ben pochi progetti musicali in Italia sono rimasti in classifica per tutto questo tempo. Questo fa guadagnare un nuovo record al rapper olbiese Maurizio Pisciottu. Intanto l’artista è entrato nel suo studio di registrazione, dove con una storia sui social ha informato i suoi fan che sta registrando nuova musica. Non si sa quando usciranno nuovi lavori discografici del rapper di Olbia, ma è sicuro che non deluderà le aspettative dei suoi followers.

