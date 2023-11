Un altro incidente frontale ad Arzachena, tre feriti vicino ad Abbiadori

Intorno alle 20.30 di ieri sera i vigili del fuoco di Arzachena e i carabinieri sono intervenuti sulla Sp 59, non lontano da Abbiadori, per un brutto incidente incidente frontale tra due autoveicoli, il secondo incidente frontale della serata ad Arzachena.

Tre le persone coinvolte nello scontro di Abbiadori. Una di queste ha necessitato del trasferimento in ospedale a Olbia da parte dell’ambulanza del 118.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le autovetture e bonificato l’area. I carabinieri hanno svolto i rilievi di rito per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

