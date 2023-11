Scontro frontale nella rotatoria per Arzachena: ci sono feriti

Incidente sulla SS 125 ad Arzachena.

Questo pomeriggio, intorno alle 18 e per cause in corso di accertamento, all’ingresso di Arzachena si è verificato un brutto incidente. Lo scontro frontale è avvenuto al chilometro 338 della strada statale 125, nei pressi della rotatoria.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno prestato i primi soccorsi ai due conducenti feriti, uno dei quali estratto dalle lamiere dalla squadra operativa. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e polizia locale di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui