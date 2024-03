Ambulanze, il concorso per gli autisti resta fermo. Scoppia il caso a Olbia

Il concorso per autisti di ambulanza.

Il recente concorso per autisti di ambulanza ha innescato una serie di cambiamenti nel panorama dei trasporti sanitari in Sardegna, con ripercussioni evidenti sia per la Asl che per Areus. A Olbia, la richiesta di autisti presso le agenzie interinali è rimasta costante, mentre a Sassari si stanno conducendo visite per valutare l’idoneità dei candidati, anche se Areus ha chiamato solamente 18 vincitori del concorso, continuando a rinnovare i contratti con le agenzie interinali.

Nel frattempo, nonostante l’annuncio dei vincitori del concorso, l’Asl Gallura sembra esitare nell’effettuare assunzioni dirette, lasciando i vincitori senza risposte concrete. Anche Areus 118 ha proceduto all’assunzione di soli 18 vincitori, optando per il rinnovo dei contratti degli interinali esistenti.

Questa situazione ha generato incertezza tra i vincitori del concorso, che pur avendo superato le selezioni si ritrovano ora senza opportunità di lavoro. Mentre i sindacati sottolineano l’importanza di garantire stabilità occupazionale nel settore dei trasporti sanitari, sembra che alcuni enti abbiano preferito rinnovare i contratti degli interinali anziché assumere il personale selezionato tramite concorso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui