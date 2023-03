A processo l’amministratore di condominio di Porto Cervo.

Vivere in condominio può essere difficile, persino in quelli di lusso sulla Costa Smeralda come il “Pevero Hill” a Porto Cervo, dove alcuni residenti hanno intentato una causa contro l’amministratore del condominio, A. P. di Olbia. L’uomo è accusato di essersi appropriato dei soldi dei condomini, pari a 129mila euro.

La vicenda risale al luglio 2016 e il processo è stato aperto nei giorni scorsi, ma è stato subito rinviato per l’assenza di due testimoni dell’accusa. L’amministratore era stato già condannato in precedenza dalla giustizia. Secondo l’accusa della Procura, A. P. si sarebbe appropriato dei soldi depositati dai condomini sul conto corrente del condominio, e avrebbe anche trattenuto la documentazione contabile richiesta dai condomini. La difesa respinge le accuse e sostiene che i soldi sono stati utilizzati per lavori di manutenzione o non sono stati ancora versati.

