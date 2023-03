Processo a Tempio per violenza sessuale

Il sassarese Marco Melis è sotto processo a Tempio con l’accusa di aver commesso violenza sessuale contro una minore in Gallura. La giovane aveva solo 16 anni – come riporta La Nuova Sardegna – quando i due si sono conosciuti sui social e dopo le chat hanno iniziato a frequentarsi. Secondo le accuse, l’uomo ha abusato della sua giovane età e della sua condizione di vulnerabilità psichica.

Il processo si sta svolgendo nel tribunale di Tempio e Melis è stato contestato per due episodi di violenza sessuale, uno dei quali con minacce e schiaffi. L’uomo avrebbe costretto la ragazza a subire un rapporto sessuale dopo averla legata mani e piedi. L’altro episodio in Gallura sarebbe avvenuto in un’auto in un luogo appartato. La difesa ha chiesto un processo con rito abbreviato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui