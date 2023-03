Cani antidroga all’ingresso di scuola, tre studenti nei guai a Olbia

Controlli della Finanza a Olbia coi cani antidroga a scuola

A Olbia la Guardia di finanza del comando provinciale di Sassari ha effettuato controlli coi cani antidroga a scuola. Tre gli studenti caduti nelle maglie delle Fiamme gialle. I militari della Compagnia di Tempio, accompagnati dai cani antidroga del Gruppo di Olbia, hanno controllato alcune scuole superiori. L’operazione all’ingresso degli istituti era concordata con i dirigenti scolastici.

Durante i controlli tre studenti, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati trovati in possesso di un totale di 30 grammi di marijuana e una dose di Mdma. In due casi la Guardia di Finanza ha effettuato la segnalazione alla Prefettura per la detenzione di droga a fini personali. Per il terzo ragazzo, invece, è arrivata una denuncia perché dalla quantità di droga che aveva e da come la teneva nascosta la Finanza crede che lo scopo fosse lo spaccio.

“Tale tipologia di controlli testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalla Guardia di finanza su tutto il territorio – spiegano -. In particolare, a tutela dei più giovani e, più in generale della salute ed incolumità pubblica. L’iniziativa, che sarà replicata in futuro, ha suscitato interesse tra gli studenti e ha riscosso l’approvazione dei professori e dei genitori degli alunni. Consapevoli della pericolosità della diffusione del fenomeno illecito tra i giovanissimi”.

