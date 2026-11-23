Il ruolo dell’Amp Tavolara nel Mediterraneo.

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo supera la verifica internazionale e conserva il prestigioso riconoscimento Aspim, confermandosi tra le realtà di maggiore valore naturalistico del Mediterraneo. La valutazione ha attribuito al sito un punteggio di 66 su 78, premiando soprattutto la rilevanza ambientale dell’area e la solidità del sistema di gestione.

Un riconoscimento internazionale confermato.

La conferma riguarda lo status di Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea (Aspim), previsto dal Protocollo Spa/Bd della Convenzione di Barcellona delle Nazioni Unite (Unep/Map), lo strumento internazionale dedicato alla protezione dell’ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo. L’esito positivo della verifica certifica l’elevato pregio naturalistico del territorio e l’efficacia delle attività portate avanti per la conservazione e la gestione dell’ecosistema marino.

La valutazione degli esperti.

Il rinnovo è arrivato al termine dell’esame della Commissione tecnica, composta da esperti internazionali nominati dal Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette della Convenzione di Barcellona, i dottori Chedly Rais e Robert Turk. Alla valutazione hanno partecipato anche l’esperto nazionale Paolo Guidetti, il direttore dell’Area Marina Protetta Leonardo Lutzoni, Giovanna Spano, Pier Augusto Panzalis e Leonardo Tunesi, Punto Focale Nazionale del relativo protocollo della Convenzione.

Il risultato complessivo, pari a 66 punti su 78, evidenzia performance particolarmente elevate in alcuni settori. Il massimo punteggio è stato raggiunto per il valore mediterraneo del sito, con 7 punti su 7, e per gli aspetti giuridici e istituzionali, con 6 punti su 6. Molto positivo anche il giudizio sulla governance e sulle risorse disponibili, che hanno ottenuto 22 punti su 24. Tra gli elementi riconosciuti dalla commissione figurano l’applicazione delle disposizioni di tutela, la collaborazione con altri soggetti e le attività di rete. Valutati positivamente anche i progressi compiuti rispetto alle raccomandazioni formulate durante le precedenti ispezioni.

Le indicazioni per il futuro.

La conferma della certificazione non rappresenta un punto di arrivo. Il rapporto individua infatti alcuni obiettivi sui quali l’Area Marina Protetta dovrà continuare a lavorare, a partire dal rafforzamento dei rapporti con le altre realtà protette del Mediterraneo. Particolare attenzione viene riservata allo scambio di informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli habitat e sulle specie marine. Tra le indicazioni compare anche il rilancio del gemellaggio con l’area Aspim di Habibas, in Algeria, oltre alla possibilità di sviluppare nuove collaborazioni internazionali dedicate alla conservazione e al ripristino ecologico. Un altro fronte riguarda la pesca ricreativa, per la quale viene suggerito un approfondimento delle attività di controllo, attraverso una raccolta più sistematica dei dati sulle catture e sugli attrezzi da pesca abbandonati o dispersi sui fondali.

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Il commento del presidente Massimo Canu.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal presidente del Consorzio di Gestione, Massimo Canu: “La conferma della certificazione Aspim è un traguardo di grande importanza per il nostro territorio e un attestato del lavoro portato avanti dal Consorzio di Gestione, insieme alle amministrazioni, agli istituti di ricerca, agli operatori e a tutti i soggetti che contribuiscono alla difesa del mare. Il punteggio ottenuto ribadisce la rilevanza mediterranea dell’Area Marina Protetta e la solidità del suo impianto istituzionale e organizzativo. Allo stesso tempo, le raccomandazioni ricevute ci indicano obiettivi concreti su cui continuare a operare: intensificare i rapporti internazionali, migliorare l’osservazione degli ecosistemi e disporre di conoscenze sempre più approfondite per affrontare le nuove pressioni ambientali. Questo riconoscimento, solamente 11 AMP su 30 istituite in Italia ne vantano, non è soltanto un premio, ma anche una responsabilità e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno”.

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