Scomparso nel nulla a San Pantaleo, si cerca Andrea Careddu

Scomparso dal nulla da San Pantaleo.

Un uomo è scomparso dal nulla a San Pantaleo. In rete sono numerosi gli appelli per trovare Andrea Careddu, l’anziano che non dà più notizie di sé dalla mattina sabato 27 maggio, intorno alle 8:30. Il 69enne è stato visto per l’ultima volta con indosso uno zainetto verde o blu, una felpa verde scuro e un paio di jeans.

“Se vi dovesse capitare di incontrare questa persona vagare per Olbia. Vi chiedo di avvisarmi. Per favore Condividete”, questo è uno degli appelli disperati che stanno circolando in queste ore da parte dei parenti dell’uomo. Ovviamente più tempo passa e più la preoccupazione aumenta e si spera che Andrea Careddu torni presto a casa a riabbracciare la sua famiglia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui