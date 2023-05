Oschiri si allaga per il maltempo, l’acqua entra dentro le case

Mezzi di soccorso in azione a Oschiri per il maltempo.

Il maltempo e i violenti temporali sono arrivati anche a Oschiri, dove si sono verificati allagamenti in diverse strade del paese. L’acqua è entrata in numerose abitazioni private, a causa delle violente precipitazioni, in corso dal primo pomeriggio.

La situazione è parecchio critica a Oschiri, come in diversi paesi della provincia di Sassari, dove anche le strade sono bloccate e la polizia municipale con gli operai comunali sono al lavoro per prestare soccorso alla popolazione ed eliminare le situazioni pericolose causate dall’acqua. In paese non si sente altro che sirene in azione. I vigili del fuoco stanno infatti intervenendo dopo alcuni casi di allagamento dentro le case dell’abitato.

Il sindaco, Roberto Carta, ha pubblicato un comunicato, dove, in caso di necessità, i cittadini dovrebbero rivolgersi ad alcuni recapiti. Il primo cittadino ha messo a disposizione anche il suo numero mobile (320/4419557) e ha pubblicato quello della polizia locale (348/2814307). Inoltre, ha informato di aver chiesto ulteriori mezzi di soccorso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui