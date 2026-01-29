Cade e si frattura con la casa in fiamme, anziana salvata a Valledoria

Anziana salvata con la casa in fiamme a Valledoria

Un’anziana è caduta nel suo appartamento mentre c’era un incendio, si è fratturata ed è stata salvata a Valledoria. La donna di 78 anni ha vissuto attimi drammatici nel pomeriggio di martedì. Al 112 è arrivata una richiesta di intervento per un incendio in appartamento. Sul posto sono arrivati per primi i carabinieri della Compagnia di Valledoria e i soccorritori del 118.

Forza la porta di casa i militari hanno trovato l’anziana bloccata a terra dolorante dopo una caduta che le aveva provocato la frattura del femore. Mentre la donna veniva soccorsa e trasportata all’interno, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio. L’incendio era nato da un pentolino lasciato sul fuoco e la donna non era riuscita a mettersi in salvo a causa della violenta caduta. La rapidità dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse degenerare.

L’intervento dei carabinieri ha permesso alla donna di salvarsi. Una volta portata all’esterno dell’appartamento ha potuto riprendere a respirare lontana dal fumo che aveva invaso le stanze. Quel pentolino lasciato sul piano cottura stava per provocare una tragedia nell’appartamento di Valledoria.

