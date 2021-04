L’autopsia ha stabilito che il motivo del decesso fu un trauma cranico.

Arrivano risultati dell’autopsia sul corpo di Francesco Vargiu, il pensionato di 87anni morto dopo una caduta dal muretto del parcheggio di via Tre Venezie a Olbia.

L’esame ha stabilito che la causa del decesso fu un trauma cranico conseguente alla caduta e non un malore come si ipotizzava all’inizio, quando si pensava ad un infarto. Una svolta nell’inchiesta aperta per far luce sulla dinamica della vicenda: l’anziano infatti era caduto in un punto privo di di barriere di protezione, che sono state installate dopo la tragedia. Inoltre si dovrà stabilire se il luogo era adeguatamente illuminato

I familiari, non del tutto convinti della tesi dell’infarto quindi hanno chiesto e ottenuto, tramite i loro legali, la riesumazione del corpo per stabilire con certezza quali siano state le cause della morte del 87enne. Al momento sono 4 le persone indagate per omicidio colposo.

