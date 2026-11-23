Ecco i tutti modi per ricevere le notizie di GalluraOggi

Sono diversi i modi per seguire gli aggiornamenti di Gallura Oggi e restare informati sulle principali notizie del territorio. Oltre al sito internet, i lettori possono scegliere tra app per smartphone, canali di messaggistica e newsletter, così da ricevere le notizie attraverso gli strumenti che utilizzano ogni giorno. C’è anche la possibilità di abbonarsi al giornale per sostenere il lavoro della redazione. Ci sono anche i nostri profili social su Facebook, Instagram e X (ex Twitter).

Le app gratuite per iPhone e Android

Il modo più diretto per avere Gallura Oggi sempre a portata di mano è scaricare l’app ufficiale, disponibile gratuitamente sia per i dispositivi Apple sia per quelli Android. L’app permette di consultare le notizie direttamente dallo smartphone e di attivare le notifiche, per ricevere gli aggiornamenti sulle notizie più importanti. C’è anche un altro vantaggio: attraverso l’app è possibile leggere gli articoli senza essere interrotti dalle pubblicità popup presenti nella navigazione tradizionale del sito.

Ecco i link per scaricare gratuitamente l’app:

Le notizie di Gallura Oggi su Whatsapp

Un’altra possibilità è seguire il canale Whatsapp di Gallura Oggi. Iscrivendosi gratuitamente, si possono ricevere direttamente sullo smartphone gli aggiornamenti pubblicati dalla redazione, senza dover cercare ogni volta le notizie sul sito. Il canale è uno strumento semplice e immediato per restare informati anche quando non si sta navigando su Gallura Oggi.

Per iscriversi: Segui il canale Whatsapp di Gallura Oggi

Il canale Telegram

Anche Telegram offre la possibilità di ricevere gli aggiornamenti di Gallura Oggi attraverso un canale dedicato. Basta iscriversi per trovare direttamente nell’app le notizie e i principali aggiornamenti pubblicati dalla redazione. È una soluzione pensata per chi utilizza abitualmente Telegram e vuole avere un ulteriore punto di accesso alle notizie della Gallura, con la possibilità di aprire gli articoli e approfondire gli argomenti direttamente dal proprio smartphone.

Per iscriversi: Segui il canale Telegram di Gallura Oggi

La newsletter per ricevere le notizie via email

Per chi preferisce la posta elettronica c’è la newsletter di Gallura Oggi. Iscrivendosi al servizio, è possibile ricevere direttamente nella propria casella email una selezione delle notizie e degli aggiornamenti del giornale. È un modo pratico per non perdere gli avvenimenti più importanti e avere le notizie a disposizione anche senza aprire quotidianamente il sito. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata in pochi passaggi.

Per iscriversi: [Registrati alla newsletter]

Abbonarsi a Gallura Oggi

Per chi vuole sostenere il lavoro della redazione e contribuire alla crescita dell’informazione locale c’è anche la possibilità di abbonarsi a Gallura Oggi. Attraverso l’abbonamento si può sostenere direttamente il giornale e il suo impegno quotidiano nel raccontare la Gallura, seguendo da vicino cronaca, politica, attualità e gli avvenimenti del territorio. Tutte le informazioni sulle modalità di adesione sono disponibili nella pagina dedicata.

Per abbonarsi: Scopri come abbonarti a Gallura Oggi

Qua tutte le informazioni per SassariOggi, OggiNuoro e CagliariNews.

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