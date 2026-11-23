Le difficoltà della Polizia di Frontiera a Olbia.

Olbia finisce al centro della denuncia del senatore del Partito Democratico Marco Meloni sulla carenza di personale nelle forze dell’ordine in Sardegna. Una situazione che, secondo l’esponente dem, riguarda l’intera Isola e che presenta criticità particolarmente preoccupanti negli uffici di Polizia di Frontiera, chiamati a garantire i controlli nei principali punti di accesso al territorio regionale.

La denuncia del senatore.

Meloni richiama l’attenzione sulle difficoltà operative degli uffici di Frontiera, a partire da quello di Cagliari, dove il personale disponibile sarebbe ormai insufficiente rispetto alle necessità del servizio: “70 agenti per tre frontiere con ogni giorno almeno il 10% di loro fuori per missioni: è questa la forza dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Cagliari, chiamato a vigilare sull’aeroporto di Elmas, sul porto e sul polo industriale di Sarroch. Il Siap nei giorni scorsi ha dovuto scrivere alla Direzione centrale per chiedere rinforzi urgenti. Ma la loro lettera si aggiunge a mesi di segnalazioni rimaste senza risposta. Dal Sud Sardegna fino a Sassari e Olbia, la situazione del personale delle forze dell’ordine, e in particolare della Polizia di Frontiera, è drammatica”.

L’allarme in vista dei nuovi impegni sulla sicurezza.

“In una regione insulare porti e aeroporti sono gli unici punti di accesso al territorio. Per la Sardegna, quindi, l’efficienza degli uffici di Frontiera incide direttamente sulla sicurezza di tutta l’Isola. Nei prossimi mesi peraltro il carico crescerà ancora dato che il governo di Giorgia Meloni ha scelto di fare della Sardegna il principale polo nazionale per i detenuti al 41-bis, con tre istituti su sette in tutta Italia individuati sull’isola per il solo carcere duro, contro il parere delle sue istituzioni e delle sue comunità. In questa situazione i movimenti attorno alle carceri di massima sicurezza e gli scali dell’Isola richiederanno una vigilanza ancora più attenta. Nei giorni scorsi a Cagliari il ministro Piantedosi ha promesso un rafforzamento delle forze di polizia. Prendo sul serio quell’impegno e proprio per questo ho presentato un’interrogazione per chiedergli conto delle misure per aumentare il personale e dei tempi in cui i rinforzi arriveranno a Cagliari. Misureremo anche da qui la coerenza di questo governo”, conclude Meloni.

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