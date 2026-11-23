La violenza sulle donne in Gallura.

Anche in Gallura i numeri sulla violenza di genere restituiscono l’immagine di un’emergenza costante. Il fenomeno si inserisce in un quadro regionale e nazionale già allarmante. In Sardegna, nel corso del 2026, sono state registrate 26.000 richieste di aiuto. A livello italiano, l’indagine Istat 2025 conferma che quasi una donna su tre (il 31,9%, ovvero circa 6,4 milioni di cittadine tra i 16 e i 75 anni) ha subito almeno una violenza fisica o sessuale. In questo contesto, il Nord-Est dell’isola rappresenta un osservatorio particolarmente critico. I dati della Procura della Repubblica di Tempio Pausania — competente sull’intero territorio gallurese — segnalano oltre 420 fascicoli aperti nell’ultimo biennio per reati legati alla violenza di genere e al Codice Rosso.

La media supera i 200 procedimenti formali ogni anno, divisi tra maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali. Cifre che, pur nella loro gravità, raccontano solo la punta dell’iceberg di un sommerso ancora profondo, frenato dal fatto che in circa 8 casi su 10 a livello regionale gli abusi avvengono tra le mura domestiche per mano di mariti, compagni o ex, rendendo la denuncia un passo psicologicamente e socialmente arduo.

Carenza di prevenzione.

Tuttavia, il sistema di accoglienza sconta ancora fragilità strutturali significative. Come denunciato dalla UIL Sardegna, nell’intera isola si contano appena 5 case rifugio (0,06 ogni 10.000 donne) e una media di soli 0,15 centri antiviolenza ogni 10.000 abitanti. Una carenza che in Gallura si traduce in una forte polarizzazione geografica e logistica. Mentre i servizi principali gravitano sui poli urbani di Olbia e Tempio Pausania, nei piccoli comuni dell’Alta Gallura, nelle aree rurali dell’interno e nelle isole come La Maddalena, l’accesso alle strutture resta ostacolato sia dalle distanze e dalla carenza di collegamenti, sia dal timore dello stigma sociale tipico delle piccole comunità. Ma c’è una recente buona notizia: anche a La Maddalena c’è un recente progetto per realizzare servizi di accoglienza per le donne e contrasto contro la violenza sulle donne. Questi progetti sono importanti in quanto il territorio gallurese, come molti centri della Sardegna, sono una rete di comuni molto distanti tra loro che aumentano l’isolamento delle donne vittime di violenza che si trovano più lontane dai grandi centri come Olbia e Sassari.

Il vero nodo cruciale, però, si presenta al termine dei percorsi di protezione nelle strutture protette. In un territorio segnato da un mercato del lavoro fortemente legato alla stagionalità turistica — dove la precarietà dell’occupazione femminile si scontra con affitti proibitivi lungo le fasce costiere, da Olbia ad Arzachena fino a Santa Teresa — il raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa diventa spesso una sfida insormontabile. Senza un lavoro stabile tutto l’anno e una casa accessibile, poiché spesso si tratta di affitti brevi e stagionali, il rischio che una donna sia costretta a tornare sotto lo stesso tetto del partner maltrattante rimane altissimo, vanificando i percorsi di uscita dalla violenza.

In Italia quasi la metà delle donne non ha un’occupazione retribuita e spesso sono madri in coppia con figli. Questa fragilità pesa in tutta l’Isola, dove molte vittime vivono anche l’isolamento forzato dei centri più piccoli, lontani dai presidi strutturati. Ogni anno la Sardegna registra una media di due o più femminicidi, una delle incidenze più alte in Italia, con il picco di otto donne uccise nel 2024. Anche la Gallura non è stata risparmiata dalla scia di sangue: lo dimostrano le cronache recenti, come il femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo uccisa nel settembre 2025 nelle campagne di Arzachena, una ferita ancora aperta per l’intera comunità del Nord Sardegna.

Il delitto Pinna.

Il femminicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nel settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa per mano dell’imprenditore Emanuele Ragnedda, ha scosso profondamente la Gallura, squarciando il velo di silenzio che spesso circonda gli abusi anche nei contesti sociali più facoltosi e apparentemente rispettabili. La percezione collettiva della violenza di genere sul territorio ha subito una svolta radicale soprattutto in seguito alla coraggiosa denuncia di Nicolina Giagheddu, madre dello stesso assassino. La donna ha trovato proprio nella tragedia della 33enne la forza di rompere trent’anni di omertà e denunciare il marito per maltrattamenti, soprusi e minacce di morte. Questo gesto eclatante ha trasformato un fatto di cronaca nera in un potente catalizzatore culturale, dimostrando alla comunità locale che la violenza domestica è un fenomeno trasversale e sistemico da cui nessuna donna è immune, e spingendo l’opinione pubblica a superare lo stigma della vergogna verso dinamiche che avvengono tra le mura di casa e la rassegnazione in favore della denuncia e della solidarietà attiva.

Come chiedere aiuto.

LEGGI LA NOTIZIA: Violenza contro le donne, ecco come denunciare a Olbia e Gallura

Per chiunque si trovi in una situazione di pericolo o subisca maltrattamenti, il primo passo per rompere il silenzio è contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, gratuito e accessibile in più lingue, che mette in contatto immediato con gli operatori specializzati e con i centri antiviolenza del territorio (come la reperibilità H24 di Prospettiva Donna al 331 1730915). In caso di emergenza immediata o pericolo di vita, resta fondamentale rivolgersi direttamente al Numero Unico di Emergenza 112 o recarsi al Pronto Soccorso più vicino, dove i protocolli sanitari assicurano protezione, ascolto e l’attivazione automatica della rete di tutela.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui