Cronoscalata di Tandalò, ci sarà anche il campione di rally Scandola

Umberto Scandola in gara a Tandalò

Ci sarà anche Umberto Scandola alla settima Cronoscalata su terra di Tandalò in programma dal 10 al 12 novembre a Buddusò. Il pilota veronese, Campione Italiano Rally 2013, ha accettato la sfida dell’evento organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure. Porterà in gara la Hyundai i20 R5 con la quale ha corso dal 2019 al 2021 rappresentando l’Italia nelle competizioni tricolori, nel FIA World Rally Championship 2020 e nel FIA European Rally Championship 2021, oggi di proprietà di Gino Rally Invest.

Il pilota originario di Erbezzo, sulle montagne veronesi, sarà alla sua prima apparizione a Tandalò. E si dice entusiasta di poter prendere il via della corsa, realizzata grazie anche al sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò. “Volevo confrontarmi con questa corsa da qualche tempo – ha detto Scandola -. Ffinalmente potrò correre lungo questi 5.5 chilometri in salita che sono sicuro offriranno grande divertimento per me e spettacolo per il pubblico”.

Pilota di grande valore soprattutto sulla terra, dove ha sfiorato il titolo tricolore nel 2021, Scandola sarà navigato da Manuele Stella e ritornerà in Sardegna proprio a due anni di distanza dall’ultima volta quando vinse il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e chiuse secondo il Rally Italia Sardegna valido per il Campionato Italiano Rally Terra.

“Non so cosa aspettarmi a livello di classifica – ha concluso Scandola -. Non conoscendo la gara rispetto a molti dei piloti con i quali mi dovrò confrontare pagherò lo scotto dell’ambientamento specie nella prima parte. Ma mi hanno detto che da queste parti è il manscione finale a valere la trasferta. Quindi cercherò di prepararmi al meglio nel corso del weekend per cercare di lottare per la corona di Re di Tandalò. L’obiettivo è prima di tutto quello di divertirmi”.

Umberto Scandola

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui