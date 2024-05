Al via la pulizia di Cugnana, nuovo evento Plastic Free a Olbia

Sabato 18 maggio Plastic Free sarà a Cugnana.

Sabato 18 maggio 2024 si terrà ad Olbia un nuovo evento di pulizia dei litorali. Il ritrovo è alle ore 9 in viale Cugnana, presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova oppure, per chi preferisce muoversi in gruppo, l’appuntamento è alle 8.30 nel parcheggio del supermercato di viale Aldo Moro n. 459.

La partecipazione è gratuita come sempre. Per una migliore organizzazione, è richiesta l’iscrizione utilizzando il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7551 . “Proseguono le giornate dedicate alla pulizia alle quali i nostri concittadini partecipano sempre con entusiasmo, mostrando un grande senso civico. – afferma l’assessore all’ambiente Antonella Sciola – .Questo ci inorgoglisce e ci spinge a proseguire nella direzione della sostenibilità e delle altre misure volte a rendere Olbia sempre più bella e

a misura di cittadino“.

