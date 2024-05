Solidarietà tra colleghi a Olbia dopo l’incidente a un rider

Un rider di Glovo oggi intorno alle ore 13:30 è stato vittima di un incidente stradale a Olbia mentre era in scooter per le consegne. L’incidente è avvenuto in via Roma all’altezza della chiesa della Sacra Famiglia.

La dinamica non è certa, ma pare che il rider si trovasse dietro un’autovettura che si è fermata per cause imprecisate. Il rider, per evitare di tamponare il mezzo avrebbe effettuato una brusca manovra che avrebbe fatto sbilanciare il suo scooter facendolo cadere sull’asfalto. L’autista del mezzo che lo precedeva si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Il giovane rider ha aspettato a terra sul marciapiedi l’arrivo dell’ambulanza che non si è fatta attendere.

La catena di solidarietà

Nel frattempo, alcuni suoi connazionali, anch’essi rider, sono sopraggiunti per farsi carico delle consegne che il giovane avrebbe dovuto fare. Non sappiamo se si conoscessero personalmente, ma il loro gesto di solidarietà verso un collega in difficoltà ha mostrato quanto sia forte il senso di comunità tra i riders. Una volta che l’ambulanza è arrivata e il ragazzo è stato messo sulla barella, i riders hanno continuato a lavorare per assicurarsi che anche gli ordini del loro conterraneo venissero consegnati in tempo.

Il giovane, visibilmente dolorante ad una gamba, è stato poi trasportato in ospedale con l’ambulanza.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Questa storia di ordinaria solidarietà tra riders è un esempio di come la gentilezza e l’aiuto reciproco possano essere presenti anche in un ambiente competitivo come quello della consegna dei cibi. È una testimonianza del fatto che, nonostante le difficoltà e le sfide che possano presentarsi, c’è sempre spazio per un gesto di bontà verso gli altri.

