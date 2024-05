Concorso di miss a Ferrara, le reginette sono di Olbia e Budoni

Le vincitrici della Sardegna del concorso di bellezza di Star Of The Year.

Il 12 maggio scorso, presso il Lido di Spina (Fe), si è tenuta la finale nazionale di Star of the Year- Lady junior and kids”. Quattro ragazze tra Olbia e Budoni sono riuscite a distinguersi e ad aggiudicarsi la fascia al concorso di bellezza.

Otto i finalisti al concorso di bellezza, che apre opportunità a giovani nel campo della moda nel cinema e nel teatro, al Michelangelo resort e tra questi si sono distinte le quattro ragazze della Sardegna, tra cui una di Budoni e tre da Olbia. Nadia Khoroshyky, ha vinto fascia “Miss lady of the year 2024”; “Simonetta Meloni” con la fascia ”Miss Cinema”; Chiara Vargiu (Miss Fotogenia) e Gloria Cekela (Miss Cinema).

Un risultato eccezionale per le ragazze, che grazie a Jessica Serra, residente ad Olbia e agente regionale di ”Star of the year”, ”Star of the year kids” e ”Lady of the year”, sono riuscite a salire su quel palco. “La prima volta nella storia che da una regione vengono classificate quattro concorrenti – ha detto soddisfatta Jessica -, sbaragliando la concorrenza”.

Il concorso di bellezza.

Jessica Serra, ex trono Over di Uomini e Donne, ha fondato un’agenzia di moda, spettacolo ed eventi, ovvero la FashionShowAgency, che si trova in via porto Romano 35 ad Olbia. L’ex dama olbiese è diventata agente regionale di Star of the year, un concorso diviso in tre categorie: bambini, giovani e Lady. Al concorso hanno partecipato tante ragazze, che sono state portate da Jessica fino alla finale.





