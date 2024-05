“Aiutateci a trovare Giulia”, appello per la scomparsa di una 16enne di Arzachena

La 16enne Giulia di Arzachena ha fatto perdere le sue tracce da una comunità.

Ore di angoscia per Giulia, 16enne di Arzachena che si è allontanata dalla comunità di Civitavecchia senza dare notizie di sé. La mamma, Daniela Pileri, ha lanciato un disperato appello sui social, condividendo le foto dell’adolescente, che sono state pubblicate anche sul sito di “Chi l’ha visto”, che pochi mesi fa si era occupato anche del caso dei due adolescenti scomparsi e poi ritrovati a Olbia.

Giulia ha fatto perdere le sue tracce il 9 maggio scorso, alle ore 21. La 16enne non ha con sé né i suoi documenti né il telefonino. La giovane è alta 170, pesa 52 chili, ha gli occhi verdi e i capelli a caschetto neri. “3467939866 chiamate me per qualsiasi segnalazione”, ha scritto la madre disperata sul suo profilo social.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui