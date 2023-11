Al via ad Arzachena gli appuntamenti di Natale: il programma

Gli eventi di Natale ad Arzachena.

Dal 1 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 il centro storico di Arzachena sarà allestito a festa con il mercatino e il villaggio di Natale, che faranno da sfondo tutti i giorni al programma “Natale in piazza” messo a punto dal Comune grazie alla collaborazione tra la delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, l’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, e la delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu.

Un’anteprima del calendario è fissata per sabato 2 dicembre con la Festa del pane e il Concerto Anghelos – trilogia di suoni e luci, mentre venerdì 8 dicembre partono ufficialmente le celebrazioni con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale e il concerto Tell Thee Gospel in piazza Risorgimento. La festa prosegueogni fine settimana con appuntamenti musicali, spettacoli itineranti, artisti di strada, laboratori per bambini, degustazioni nel centro urbano e nei borghi di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Monticanaglia e Abbiadori. Tra gli immancabili e più attesi momenti del cartellone natalizio spiccano la Festa di Santa Lucia con il lancio delle lanterne e la preparazione delle frittelle lunghe la sera del 13 dicembre al bastione della chiesa di Santa Lucia e il Christmas Day il 17 dicembre a Cannigione.

Spazio anche alle novità con la Fiera Slow Food dal 8 al 10 dicembre in piazza Risorgimento, il Concerto di Natale a lume di candela il 21 dicembre nella chiesa Santa Maria della Neve in piazza Pio XII, La Fabbrica di cioccolato dal 27 al 30 dicembre in via Firenze e un’intera giornata di degustazione dei piatti tipici galluresi per “Magnendi cu li Tre Re” il 6 gennaio nel centro storico, che chiude la programmazione in concomitanza con la Festa della Befana.

“Concluso a fine ottobre il lungo calendario di eventi che ha animato Arzachena da Pasqua, oggi lanciamo un nuovo progetto di intrattenimento e coinvolgimento dei cittadini che accende i riflettori sulla nostra destinazione per il periodo invernale – spiegano dall’amministrazione comunale -. Nel programma Natale in piazza abbiamo messo in primo piano l’importanza delle tradizioni con la riscoperta della cucina tipica delle feste e dei prodotti locali all’interno del mercato di Natale. Spazio anche alla magia, ai giochi e a tante sorprese pensate in collaborazione con associazioni culturali, piccoli produttori e nuove aziende partner con cui speriamo di attrarre visitatori dal resto dell’Isola. C’è una buona occasione ogni weekend per mettere in agenda una gita fuori porta e aspettare il Natale ad Arzachena. Anche i numerosi possessori di seconde case che amano la tranquillità della Sardegna troveranno qui un’atmosfera calda e ospitale per trascorrere le feste“.

Il cartellone completo e gli orari sono disponibili sui siti www.comunearzachena.it e su www.arzachenaturismo.com. Dettagli e aggiornamenti sui singoli eventi sono pubblicati quotidianamente sulla pagina Facebook Amministrazione Comunale di Arzachena.

