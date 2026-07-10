Olbia Arena, il Comune tratta l’acquisto dei terreni Cipnes

Le trattative per l’acquisto dei terreni Cipnes a Olbia.

Olbia accelera sul progetto di una grande area permanente dedicata agli eventi. L’amministrazione comunale ha avviato il percorso per acquisire i terreni del Cipnes Gallura dove da alcuni anni viene allestita la Olbia Arena, spazio diventato protagonista dei principali appuntamenti musicali della città.

La Giunta ha dato mandato al dirigente del settore Pianificazione e gestione del territorio di avviare una trattativa con il consorzio industriale per l’acquisto dell’area, circa dieci ettari oggi utilizzati per concerti e manifestazioni. L’obiettivo è trasformare il terreno in una struttura organizzata e stabile, capace di ospitare non solo grandi spettacoli musicali, ma anche fiere, convention, iniziative culturali e appuntamenti sportivi. La decisione arriva dopo il successo dei grandi eventi ospitati negli ultimi anni, in particolare i due concerti di Vasco Rossi, che hanno confermato l’idoneità dell’area e il ruolo di Olbia nel circuito nazionale degli eventi.

Nei mesi scorsi il Comune aveva cercato alternative attraverso una manifestazione di interesse per individuare un terreno con caratteristiche adeguate, ma senza ricevere proposte. Da qui la scelta di avviare un confronto diretto con il Cipnes. L’eventuale acquisto dovrà comunque essere approvato dal consiglio comunale. Nel frattempo la Olbia Arena continuerà a ospitare gli appuntamenti già programmati, tra cui il concerto di Jovanotti e il Red Valley Festival.

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