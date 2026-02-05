Coltelli e taser, raffica di sequestri e denunce a Olbia e Valledoria

I carabinieri hanno sequestrato armi a Olbia e Valledoria.

Armi e coltelli sequestrati tra Olbia e Valledoria. Nei giorni scorsi tra Valledoria e Olbia, a seguito dell’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri, sono state identificate decine di persone, elevate diverse sanzioni amministrative e denunciati in stato di libertà tre persone per detenzione e porto illegale di armi bianche e strumenti atti ad offendere.

Tra i denunciati anche un minore, mentre un altro individuo è stato deferito per ricettazione. Al riguardo, la denuncia per ricettazione scaturisce da un ordinario controllo alla circolazione stradale effettuato dai Carabinieri di Valledoria. In particolare, l’uomo è stato fermato dopo che aveva provato a fuggire da un posto di controllo. Una volta bloccato i militari dell’Arma hanno constatato che lo stesso era sprovvisto della patente e il veicolo era privo della copertura assicurativa. Venivano quindi eseguiti nell’immediatezza ulteriori accertamenti che consentivano di recuperare un’autovettura e un motore nautico che sono risultati oggetto di furti perpetrati nei giorni precedenti. Accertato quanto, sono stati rintracciati i legittimi proprietari e la refurtiva, dapprima sopposta a sequestro, è stata immediatamente restituita alle vittime.

Mentre ad Olbia, nel corso dei diversi posti di controllo eseguiti, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno denunciato una donna perché ritenuta responsabile del reato di porto abusivo di coltello del genere proibito. A seguito del controllo veicolare è stata trovata in possesso di due coltelli a serramanico, di lunghezza complessiva 16 cm, di cui 6,5 cm di lama. Inoltre aveva anche un taser. Nella notte di domenica è stato un uomo ad essere trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 13 cm e lama di 5 cm. In un terzo episodio è stato invece un minorenne ad essere stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

