Ripartono domani i collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio

Riprendono i traghetti per la Corsica.

A partire da domani ripartiranno i traghetti tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio (Corsica), sospesi a causa di problematiche tecniche che hanno interessato le imbarcazioni impiegate sulla tratta. La compagnia Moby ha infatti comunicato il rientro in servizio della motonave Bunifazziu, che garantirà la continuità dei trasporti tra Sardegna e Corsica.

LEGGI ANCHE: Sardegna-Corsica, si ferma il traghetto da Santa Teresa a Bonifacio

Lo stop del servizio.

La sospensione del servizio, iniziata il 1° febbraio, è stata determinata da una serie di criticità tecniche. Sono emerse anomalie nei programmi di manutenzione e alle certificazioni di sicurezza delle navi coinvolte, nonché ai necessari nulla osta delle autorità francesi. Barbara Manca, ha seguito costantemente l’evolversi della situazione. L’assessora regionale dei Trasporti ha mantenuto contatti continui e quotidiani con le compagnie, richiedendo costantemente aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle tempistiche di ripristino del servizio.

LEGGI ANCHE: Santa Teresa-Bonifacio oltre il milione di passeggeri, ma in inverno zero traghetti

L’incontro virtuale con l’assessore corso.

Oggi, inoltre, l’assessora Manca ha organizzato un incontro in videoconferenza con il responsabile dei Trasporti della Corsica, Jean-Félix Acquaviva, e il suo staff. Durante la videocall è stata ribadita con forza l’esigenza di una svolta definitiva e strutturale nei collegamenti tra le due isole. “La ripresa del collegamento – sottolinea l’assessora Manca – è una notizia importante per cittadini, lavoratori e imprese che in questi giorni hanno subito disagi significativi. Tuttavia, come abbiamo già evidenziato insieme alla Corsica lo scorso febbraio durante il secondo incontro a Nizza del Trattato del Quirinale, vista anche la brevità della tratta episodi come questo confermano la necessità di una deroga ai regolamenti internazionali sul collegamento tra le due Isole. Questo ulteriore disservizio sarebbe stato risolto molto rapidamente se la nostra richiesta fosse stata già presa in carico dalle autorità competenti, grazie alla maggiore disponibilità di naviglio disponibile sul mercato marittimo”.

La Regione continuerà a monitorare attentamente il servizio e a lavorare affinché i collegamenti possano essere garantiti con continuità e adeguati livelli di affidabilità. Elementi fondamentali per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo dei territori coinvolti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui