Arrestato un bodybuilder di Olbia.

Gianluca “Ciki” Degortes, rinomato bodybuilder di Olbia, è finito in manette per presunta estorsione ai danni di un imprenditore locale. La Procura di Tempio ha avanzato l’accusa di estorsione aggravata nei confronti dello sportivo, che è stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri durante un incontro programmato con la vittima per il pagamento di una somma di denaro.

Gli investigatori, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, hanno coordinato l’operazione, intervenendo al momento della consegna del denaro e procedendo all’arresto del bodybuilder. Al momento, lo sportivo si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani.

La Procura attende la versione di Degortes per chiarire il suo coinvolgimento nella presunta estorsione. Resta da capire il motivo dietro la richiesta di denaro e il tono minaccioso dei messaggi inviati all’imprenditore olbiese.

