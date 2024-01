Violento incidente sulla strada per Luogosanto, ci sono feriti

L’incidente sulla strada per Luogosanto.

Ieri sera, intorno alle 21:30, un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e un camion sulla strada provinciale 14 nei pressi di Luogosanto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che i due veicoli si siano scontrati frontalmente, finendo entrambi fuori strada.

Il conducente dell’auto ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Olbia per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a bonificare l’area.

La situazione è stata monitorata anche dai carabinieri, presenti per gli accertamenti di routine e per gestire la viabilità nella zona interessata dall’incidente. Al momento, le cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

