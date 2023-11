Arriva il freddo in Gallura, maestrale e temperature a picco

Quando arriva il freddo in Gallura e in Sardegna.

L’avvicinarsi del mese di dicembre in Gallura, porterà anche il freddo. Dopo un autunno caldo, in particolar modo tra ottobre e novembre, nel territorio come nel resto dell’Isola arrivano maltempo e freddo.

Anche in Gallura la massima scenderà sotto i 15 gradi nei prossimi giorni, con qualche tregua più mite, come prevedono gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Il maestrale nell’Isola porterà anche freddo, ma non sono attese nevicate.

Il vero crollo delle temperature però si verificherà sabato prossimo, quando avremo massime intorno ai 10-12 grade e segnerà l’inizio del vero inverno. Le minime scenderanno fino ai 6 gradi sopra lo zero, mentre nel centro della Sardegna scenderanno sotto zero.

