La mostra sull’artigianato all’aeroporto di Olbia.

La Geasar, in collaborazione con l’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizza tre giornate dedicate al lavoro artigiano per mostrare ai passeggeri gli straordinari saperi contenuti negli antichi mestieri.

Nella hall centrale dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda sarà allestita una vivace area espositiva che offrirà ai passeggeri nazionali ed internazionali l’occasione di conoscere in presa diretta le lavorazioni di preziosi oggetti di artigianato artistico. Sarà così possibile assistere alla trasformazione di un’idea, personale ed originale, in una creazione ed osservare come prendono forma alcune tra le più interessanti e autentiche produzioni della tradizione isolana tramandata dai maestri del “saper fare”.

A testimoniare queste abilità e ad animare i tavoli di lavoro sono stati selezionati 18 maestri artigiani, tutti certificati dalla piattaforma della Regione Sardegna. L’evento “Artigiani in Aeroporto” è infatti un condensato delle categorie presenti nel sito sardegnartigianato.com, gestito dall’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

I protagonisti dell’artigianato artistico si trasferiranno il 26, 27 e 28 settembre, dalle ore 14 alle 20, nell’area centrale dell’aerostazione di Olbia, trasformandola in un percorso di bellezza, dove sarà anche possibile acquistare direttamente i prodotti realizzati.

A partecipare, con laboratori ed esposizioni, saranno, per la categoria della lavorazione dei metalli, Roberto Ziranu di Nuoro e Francesca Frau di Serrenti; per la lavorazione del cuoio Graziano Viale di Cabras e Sandro Cadinu di Mamoiada; per la lavorazione di tessuti Atelier Marinella Staico di Assemini e La Robbia di Maurizio Savoldo di Atzara; per l’oreficeria gli orafi Fratelli Nieddu di Dorgali, Giuseppe Flore di Sassari, Salvatore Goddi di Nuoro e Sanna Gioielli di Oristano; a rappresentare la categoria della lavorazione del vetro la Vetro Tiffany Alcoa di Simaxis; per la modellazione della ceramica: Artigianato Massidda di Monserrato, Leoni Arte di Arianna Leoni di Luras, Gruppo Interno di Rosaura Sanna di Nuoro, Casa del Mar Ceramiche di Sandro Serra di Tempio; mentre a rappresentare la categoria della lavorazione del legno, In Wood cun Sa Linna di Cesare Cabiddu di Villanovaforru e Domenico Cugusi di Gavoi; infine per la lavorazione della pietra ci sarà Atiartisticu di Leander Lukas Loewe di Narbolia.

Sarà ospite delle tre giornate l’azienda “I preziosi di Graziella” di Graziella Frau di Siniscola, che assieme alle sue allieve terrà dei laboratori per la creazione di pane e dolci artistici.

Nei tre giorni di “Artigiani in Aeroporto” si alterneranno le voci di tre interpreti della musica italiana diretti dall’AgroDJ e speaker radiofonico Max Borrelli che, con la rassegna “Borrelli & Friends” creerà l’atmosfera giusta per valorizzare il lavoro dei maestri artigiani coinvolgendoli e raccontando le loro storie nei collegamenti radio in collaborazione con Radio Supersound.

L’iniziativa si unisce ad altri eventi pensati e ideati dalla Geasar – in collaborazione con l’assessorato del Turismo della Regione Sardegna – per supportare la divulgazione e la conoscenza della tradizione artigianale sarda, evidenziando il connubio virtuoso tra innovazione e tradizione.

