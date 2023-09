Al via l’Estate in fiore di Arzachena, la città diventa un bel giardino

Il taglio del nastro e il programma di Estate in fiore.

Arzachena entra nel vivo della IX edizione di “Estate in Fiore”. Oggi, 22 settembre alle ore 12, c’è stato il taglio del nastro, da parte dell’amministrazione comunale. L’edizione 2023 è intitolata “Acqua e biodiversità, il futuro delle zone umide dello stagno di Saloni e del rio San Giovanni”.

Questo importantissimo tema sarà questa sera al centro della tavola rotonda, improntata alla divulgazione tecnico-scientifica.

L’appuntamento è promosso dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessore al Turismo, Claudia Giagoni. L’evento durerà fino a domenica 24 settembre e vedrà sette aziende florovivaistiche che rivoluzioneranno l’immagine del centro storico.

Si tratta di Evergreen, Prato Verde, Tecnoverde Garden, Sgaravatti Land Consortile, Alberghina Verde Ambiente, Garden Center Costa Smeralda e Isola Verde Giardini, che hanno creato gli allestimenti, a cura di Enjoy Communication. Altri partner sono Ge.se.co. Arzachena surl, S.c.e.a.s. gestore del servizio di igiene urbana, Pirina Legnami e l’Ipsar Costa Smeralda.

L’evento dedicato all’ambiente e al turismo sostenibile è stato ideato dal Comune come momento culmine delle campagne di comunicazione ambientale condotte nell’anno e coinvolge il pubblico in momenti di approfondimento e di intrattenimento, che si alternano nella 3 giorni per sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto della natura e del decoro urbano con diversi strumenti.

“Giunge alla 9° edizione uno degli eventi più attesi e amati dal pubblico di Arzachena che riveste un ruolo fondamentale per sostenere le campagne di sensibilizzazione ambientale e di promozione di comportamenti responsabili nella tutela delle risorse naturali e del corretto conferimento dei rifiuti – spiega Michele Occhioni, delegato all’Ambiente -. Ogni anno cerchiamo di gettare un ‘seme di sostenibilità’ con la trasformazione simbolica del nostro centro storico in oasi verde, ma anche di divulgare progetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali, come quello del parco fluviale Saloni – Lu Mulinu, con cui vogliamo creare occasioni di sviluppo del territorio e di cui parleremo ampiamente durante l’evento”.

“Esiste un legame profondo tra territorio e comunità e il tema della sostenibilità diventa centrale anche, forse soprattutto, quando si parla di turismo – aggiunge Claudia Giagoni, assessore al Turismo -. Accogliere centinaia di migliaia di visitatori limitando il più possibile l’impatto sull’ambiente e su ecosistemi delicati è una sfida che portiamo avanti con costanza. Far conoscere il nostro territorio, raccontarlo, farlo vivere anche attraverso manifestazioni come Estate in Fiore significa far capire a chi sceglie la nostra destinazione quanto sia importante e necessario preservarla, avendone continua cura, affinché le generazioni future possano goderne appieno, senza timore di veder sparire i propri luoghi del cuore”.

Il programma.

Dopo il taglio del nastro alle 12 di venerdì 22 settembre, sono in calendario: mercato in fiore con artigianato e oggettistica naturale, prodotti di aromaterapia e fitoterapia, cosmetica naturale e l’agroalimentare biologico del presidio Slow Food Gallura.

Ci saranno anche laboratori creativi per bambini, workshop per adulti in cui imparare a preparare cosmetici naturali o tingere i tessuti, conoscere la lavorazione del miele o la trasformazione dello zafferano. In programma anche il picnic con la distribuzione di cestini e gadget, concorsi Vetrina in fiore (per commercianti), Balcone fiorito (per cittadini) ed Estate in fiore 2023 (per florovivaisti); l’esibizione di Moses Concas e l’estemporanea “Pittori in centro storico” organizzata dall’associazione Artechepassione.

