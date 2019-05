Il percorso artistico di Giuliano Lissia.

Giuliano Lissia è un giovane di Olbia, che ha fatto dei materiali di recupero una vera e propria arte. Classe 1984, Giuliano ha vissuto per un anno e mezzo a Barcellona dove è riuscito a trasformare la sua passione per l’arte in qualcosa di più grande e concreto.

Ha iniziato creando lampade con materiali, che si prestavano bene alla trasformazione. In seguito, racimolando tutto ciò che la natura e gli oggetti abbandonati e di scarto si potevano recuperare, ha cercato di dargli una nuova vita.

Il suo progetto di riciclaggio artistico ha preso concretamente forma con il restauro e l’arredamento di un locale nel cuore della Gallura a Telti, il Seagull Garden, arredato interamente con materiali di recupero lavorati e trasformati da Giuliano che in tre mesi ha messo su una vera e propria oasi colorata con richiamo alla street art.

Vecchie bici, vinili, pezzi di legno e vasi, tutto ciò che poteva essere recuperato è stato trasformato e riportato in vita per diventare arredamento. Tavoli e sedie sono stati smerigliati e pitturati con bombolette spray, così come le pareti e i pavimenti coloratissimi.

“Spero che la mia arte piaccia e venga apprezzata, mi fa stare bene e fa esprimere a pieno me stesso senza alcun filtro”, conclude il giovane artista che ha ottenuto gran successo all’inaugurazione del locale.













