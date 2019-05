Sull’attentato stanno indagando i carabinieri di Olbia.

Quella bomba poteva esplodere. Era un ordigno rudimentale, ma non è deflagrata solo per un caso fortuito. Un atto intimidatorio che ha lasciato sgomento tutta Arzachena, non appena si è diffusa la notizia.

La bombetta era stata posizionata, l’altro giorno, sul muretto di recinzione dell’hotel Morisco di Cannigione. Un albergo rinomato che dà proprio sulla strada dove, una volta alla settimana, si svolge il mercato della frazione.

I carabinieri di Olbia per il momento non escludono nessuna ipotesi, ma pare difficile che il presunto attentato non sia da collegare con l’hotel. Già in passato, ricordano in paese, si era verificato un atto incendiario all’esterno della struttura. Ma allora non era stata data troppa importanza all’episodio.

(Visited 1.270 times, 1.276 visits today)