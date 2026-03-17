Ad Arzachena il via i contributi per i danni del ciclone Harry

Arzachena dopo il ciclone Harry

Il Comune di Arzachena annuncia il via libera alle istanze per i contributi economici destinati ai privati colpiti dal ciclone Harry. La misura tende a ristorare i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dalle attività produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici.

Secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 2/2026 del Direttore generale della Protezione Civile, la platea dei beneficiari comprende i cittadini che hanno riportato danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi del ciclone Harry. Sul fronte imprenditoriale, il bando si estende alle attività economiche e produttive, con l’esplicita esclusione delle aziende appartenenti al comparto agricolo e zootecnico, per le quali restano in vigore canali di ristoro specifici.

L’iter per la richiesta dei fondi è interamente digitalizzato. Gli interessati devono inoltrare la documentazione esclusivamente attraverso il sistema informativo integrato di Protezione Civile (SIPC), raggiungibile al portale istituzionale della Regione Sardegna. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite i sistemi di identità digitale standard: SPID (Sistema pubblico di identità digitale); CIE (Carta di identità elettronica); CNS (Carta nazionale dei servizi).

Le specifiche tecniche riguardanti i massimali di spesa, i criteri di ammissibilità e la documentazione probatoria da allegare sono consultabili integralmente presso lo sportello unico dei servizi della Regione Sardegna e sul portale Sardegna ambiente. Si raccomanda ai richiedenti di verificare attentamente la rispondenza dei danni dichiarati con i requisiti previsti dall’avviso pubblico prima di procedere all’invio telematico.

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