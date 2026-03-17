Le previsioni per mercoledì 18 marzo a Olbia e in Gallura

Ecco le previsioni del tempo a Olbia

Secondo le previsioni a Olbia e in Gallura, la giornata di mercoledì 18 marzo 2026 sarà stabile e senza piogge. Il contesto sarà tipicamente primaverile, con cielo spesso velato ma senza fenomeni. Al mattino prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto nelle zone interne. Lungo la costa si potranno osservare già dalle prime ore alcune nubi alte e sottili. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà leggermente. Il cielo resterà però parzialmente nuvoloso, con schiarite frequenti e assenza di precipitazioni.

Temperature e venti

Le temperature saranno miti e in linea con la stagione. Le minime si manterranno tra 8 e 10 gradi, mentre le massime arriveranno a 16-17 gradi. Il clima sarà più fresco lungo le coste esposte al vento.

I venti soffieranno moderati da levante o sud-est, soprattutto sul litorale. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso nei tratti più aperti. L’umidità aumenterà leggermente in serata, con cielo che potrà restare velato anche nelle ore notturne.

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