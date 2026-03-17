Più di 3 milioni per ridurre i femminicidi: fondi anche a Tempio e Olbia

La Regione Sardegna contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

La Sardegna continua ad essere ai primi posti per femminicidi in Italia, con il 2024, dove l’Isola era nella top ten con 8 donne uccise. Anche la Gallura si inserisce in questo contesto con un aumento drastico di casi. Complessivamente ogni anno, in Sardegna, si registrano dunque dai due ai quattro casi, ma ora la Regione ha stanziato risorse per ridurre i femminicidi, grazie alla prevenzione, che è più efficace delle leggi contro le violenze di genere. La Giunta ha quindi approvato nei giorni scorsi in via preliminare la delibera che programma complessivamente oltre 3,3 milioni di euro tra fondi regionali e risorse statali per il 2026.

L’obiettivo è consolidare la rete dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Le risorse assegnate puntano a costruire un sistema regionale sempre più strutturato, in grado di garantire protezione, supporto psicologico e legale, percorsi di autonomia e nuove opportunità di reinserimento sociale e lavorativo per le donne vittime di violenza.

Fondi ai centri antiviolenza di Olbia e Tempio.

Le risorse in campo derivano da 420.000 euro di fondi regionali residui della legge regionale n. 8/2007 e da oltre 2.932.000 euro assegnati alla Sardegna con il DPCM del 29 dicembre 2025 nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Una quota pari a oltre 988.000 euro delle risorse statali sarà destinata al funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza già attivi e accreditati in Sardegna.

I finanziamenti andranno anche al centro antiviolenza di Olbia e di Tempio. In particolare 622.000 euro saranno ripartiti tra i 12 centri antiviolenza presenti nel territorio regionale. Circa 366.000 euro saranno destinati alle 5 case di accoglienza operative. I finanziamenti riguarderanno i centri e le strutture gestite, tra gli altri, dalle associazioni Prospettiva Donna (Olbia), Onda Rosa (Nuoro), Donne al Traguardo (Cagliari), Donna Ceteris, dai Comuni di Oristano e Sassari, e da diversi ambiti territoriali PLUS, garantendo continuità ai servizi di ascolto, accoglienza e accompagnamento per le donne vittime di violenza.

Tra i fondi regionali è poi prevista una quota di 146.000 euro destinata al rafforzamento delle procedure di accoglienza in emergenza. Le risorse saranno ripartite in parti uguali – 12.166 mila euro ciascuno – tra i centri antiviolenza gestiti da associazioni ed enti locali, tra cui anche Prospettiva Donna. Ulteriori 74.000 euro saranno destinati allo sviluppo del sistema informativo regionale per il monitoraggio delle attività dei centri e delle case rifugio, mentre 200.000 euro finanzieranno la proroga della collaborazione con l’IRPPS-CNR per il progetto di analisi e monitoraggio del sistema antiviolenza regionale “Mariposa”.

Dal reddito di libertà ai progetti per le scuole.

I fondi sono destinati anche ai nuovi servizi antiviolenza con 87.597 mila euro per il nuovo CAV di Tempio Pausania e 60.000 euro per l’apertura di nuovi sportelli nei territori privi di servizi specializzati. Inoltre 602.000 euro per l’istituzione o il potenziamento di case rifugio, con risorse dedicate anche alla casa rifugio di Carbonia. Altri 737.450 euro per interventi regionali di sostegno all’autonomia abitativa, lavorativa e sociale delle donne che escono da situazioni di violenza. Circa 90.300 euro per programmi di orientamento e formazione al lavoro finalizzati all’indipendenza economica delle vittime; 180.600 euro per progetti di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e 171.720 euro destinati a progetti del Terzo settore contro le discriminazioni e la violenza di genere.

La programmazione delle risorse è stata condivisa con il Tavolo regionale permanente della rete antiviolenza, che riunisce istituzioni, servizi e associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere. La deliberazione sarà ora trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione competente, come previsto dalla normativa regionale.

Le dichiarazioni.

“Nessuna donna deve restare sola. È una frase che si ripete spesso, ma che ha senso solo quando si accompagna a fatti e risorse”, dichiara la Presidente della Regione ed assessora della Sanità ad interim Alessandra Todde. “Il contrasto alla violenza di genere non può essere affidato soltanto alle norme o all’azione delle istituzioni. E’ una responsabilità collettiva che riguarda l’intera comunità. Rafforzare i centri antiviolenza, le case di accoglienza e i percorsi di autonomia per le donne significa dare concretezza a questa responsabilità, costruendo una rete di protezione e di opportunità che non lasci nessuna sola.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui