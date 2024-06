Arzachena punta su una fondazione pubblica per gestire il turismo

Una fondazione a partecipazione pubblica per lo sviluppo della destinazione Arzachena

Il Comune di Arzachena vuole costituire una fondazione a totale partecipazione pubblica per la gestione delle politiche di sviluppo turistico. Dopo un percorso condiviso con gli operatori economici e i professionisti del settore, è stato individuato questo modello come il più efficace per raggiungere gli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale. L’iniziativa è promossa dall’assessora a Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

Il sindaco Ragnedda

“Creare un modello di gestione delle politiche turistiche è fondamentale per far incontrare le esigenze dettate dall’interesse pubblico, per cui è prioritario investire nello sviluppo economico sostenibile del territorio, con le esigenze di professionisti e aziende attive nell’indotto turistico – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Secondo il modello della fondazione vogliamo sviluppare, in maniera coerente e coordinata, una pluralità di iniziative in armonia con i valori e le tradizioni del territorio di Arzachena, generando sinergie, non solo con gli operatori, ma anche con altri Enti locali, associazioni e la comunità tutta. La regia resterà sempre in mano al Comune”.

L’assessora Giagoni

“Il nostro obiettivo è di accrescere l’attrattività del territorio sul piano turistico ed economico a livello nazionale e internazionale. Per questo serviva un metodo di gestione degli strumenti e delle risorse che potesse operare in modo flessibile – spiega Claudia Giagoni, assessora a Turismo e Commercio -. Anche sulla scorta di quanto emerso dal confronto costante con gli operatori durante i tanti incontri ospitati negli ultimi 18 mesi, siamo giunti alla conclusione che possiamo crescere come destinazione solo avvalendoci di una fondazione che possa fare da connettore tra gli stakeholder pubblici e privati che operano nel comparto del turismo a tutti i livelli. Questo ci consentirà di convogliare le forze nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale locale, grazie anche all’implementazione di azioni di promozione e comunicazione coordinate”.

La fondazione avrà il compito di creare progetti mirati a migliorare l’infrastruttura turistica, la qualità dei servizi offerti e l’accessibilità del territorio e di ampliare la notorietà della destinazione, oltre a consolidarne il posizionamento nel mercato turistico di alta gamma.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui