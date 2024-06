”Il mondo al contrario” arriva a Olbia, un’associazione per Vannacci

L’obiettivo è promuovere le idee del generale Vannacci a Olbia.

Marco Buioni è il promotore a Olbia e in Gallura del Comitato Culturale “il mondo al contrario”, che si ripropone di far conoscere le idee riportare nel libro di Roberto Vannacci. “Dire che la cultura sia ” snob ” è sbagliato – si legge nella nota di Buioni -. Tutti infatti siamo radicati nella cultura, ci serviamo della cultura, contribuiamo a creare e siamo usati da essa ma senza la consapevolezza e la partecipazione attiva di ognuno di noi, la cultura viene manipolata secondo scopi ideologici: è cosi che si arriva a rovesciare il mondo e far passare la normalità stessa per una aberrazione”.

Con queste parole il Comitato, di cui Marco Buioni, fa parte dello staff elettorale del Generale Vannacci, sta lavorando per poter realizzare anche a Olbia la presentazione del suo libro ”Il Mondo al Contrario”. ”Una società in cui la definizione di normalità è in mano pochi e la maggioranza deve conformarsi alla minoranza – prosegue la nota – non è di certo la società per cui hanno lottato i nostri padri e i nostri nonni. Si tratta di una cultura repressiva. Il vero ” politicamente corretto ” sta nel permettere a tutti di compiere scelte libere nel rispetto altrui, senza che dall’alto di una presunta superiorità culturale qualcuno detti che cosa sia accettabile e cosa no, estirpando le nostre radici e annullando la nostra identità. Libertà e diversità, progresso e tradizione, possono e devono coesistere”.

”È questo ciò in cui crediamo, sono questi i valori che vogliamo affermare – conclude -. La cultura resa dominante oggi, che sostiene invece di voler promuovere la diversità a suon di conformismo, è una cultura barbarica, irrispettosa e liberticida, che teme quella stessa diversità che dice di voler promuovere e punta solo ad affermare una nuova normalità, un mondo al contrario”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui