Ivan Pirina Portabandiera di Arzachena sull’Aconcagua

“Il nostro concittadino Ivan Pirina è stato ancora una volta portabandiera del Comune di Arzachena“, annunciano dall’amministrazione. “La sua ultima impresa sportiva internazionale lo ha portato sulla montagna dell’Aconcagua dopo 16 giorni di scalata e 9 ore e mezza di arrampicata finale per giungere alla cima a 6.961 metri di altezza”. Una volta arrivato in cima ha estratto il suo ricordo-portafortuna: “Ha sventolato il vessillo consegnatogli ufficialmente dall’amministrazione comunale”.

“Complimenti dottor Pirina per il successo conquistato e grazie per aver omaggiato tutta la comunità con questo gesto”. Così il Comune celebra l’impresa di Pirina su Facebook, che aveva già esposto il vessillo sul Kilimangiaro. Ora ha raggiunto la vetta più alta del Sudamerica che si trova in Argentina sulle Ande, vicino al confine col Cile.

“È stato un onore portare la bandiera della nostra Città sul tetto delle Americhe, nella speranza di farla sventolare ancora più in alto”. Così Pirina ha risposto su Facebook al post dell’amministrazione comunale.

