Le previsioni per la stagione 2024 delle crociere a Olbia

L’anno appena concluso ha portato a Olbia 80mila crocieristi. È quanto emerge dai dati 2023 dell’AdSP, infatti, conferma in toto le previsioni avanzate lo scorso anno, su una crescita degli arrivi. L’Isola Bianca è il secondo porto in Sardegna per arrivi, preceduto da Cagliari, che ha totalizzato 344mila passeggeri.

La crescita ha coinvolto anche gli scali minori della Gallura, con 2 mila e 400 arrivi a Golfo Aranci. Nel 2024 si prevede un trend positivo per la Sardegna, comprese Olbia e Golfo Aranci. In città ci saranno 75 approdi, ovvero 29 in più e 5 su Golfo Aranci.

Tante le navi da crociera che arriveranno a Olbia, dove la stagione si arricchisce degli scali di Costa Crociere che, con la Pacifica, si aggiunge agli approdi in calendario della MSC Orchestra, della Marella Explorer e degli altri brand del segmento lusso come Regent, Azamara e Silver Sea. A Golfo Aranci approderanno Ovation e Sojourn di Seabourn.

All’Isola Bianca ci sarà anche la toccata della compagnia di lusso tedesca Nicko Cruises. “Pur trattandosi di una prima versione del calendario stagionale, possiamo già affermare che il 2024 sarà l’anno record per le crociere nei nostri porti di sistema – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – C’è, comunque, ancora tanto da lavorare, in termini di promozione e confronto con i territori, per potenziare l’appeal nei porti di Arbatax e Oristano e riconquistare fette importanti di mercato su Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Siamo fiduciosi che, già in occasione del Seatrade Cruise Global di aprile a Miami riusciremo a sensibilizzare adeguatamente i gruppi armatoriali per un ulteriore incremento

degli approdi nel corso dell’anno”. Complessivamente, negli scali della Sardegna, arriveranno oltre 260 navi e una stima di almeno 650 mila passeggeri.

