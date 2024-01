Lutto ad Arzachena per i funerali di Giovanni Fresi

Arzachena si è fermata per dare l’ultimo saluto a Giovanni Fresi, folla in chiesa e giornata di lutto cittadino. Era piena di gente la chiesa del Tempio Nuovo per salutare una persona benvoluta da tutti. Un orafo che ha provato a gestire la difficile situazione del figlio ed è morto per mano sua.

“La grande partecipazione della cittadinanza ai funerali di Giovanni è la testimonianza di quanto questo evento ci abbia colpito nel profondo”, conferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. “Abbiamo perso un amico, un uomo buono, dal cuore grande, e lo abbiamo perso nel modo peggiore – continua -. Ho indetto il lutto cittadino in segno di rispetto per Giovanni e per il grande dolore della famiglia, che merita la nostra vicinanza”.

Questo violento fatto di sangue ha turbato la tranquillità di Arzachena e il primo cittadino propone una riflessione. “Ma la giornata di oggi deve essere anche un’occasione di riflessione: un momento per fermarci e prepararci ad affrontare con coraggio il futuro, promuovendo quello spirito di solidarietà e di comunità che ha sempre caratterizzato la nostra cultura di galluresi.”

