I Concorsi per le migliori vetrine e bancarelle di Natale.

L’ufficio Commercio e Attività produttive di Arzachena promuove due concorsi per premiare i migliori allestimenti creati in occasione delle prossime festività nelle vetrine degli esercizi commerciali di Arzachena e dei borghi e delle bancarelle del mercatino natalizio in piazza Risorgimento.

Il montepremi di 4 mila e 400 euro messo a disposizione dal Comune di Arzachena sarà assegnato ai primi 3 classificati del Concorso Natale in vetrina e del Concorso Bancarella di Natale.

Il modulo di domanda e la dichiarazione all’utilizzo dei dati personali da compilare sono inclusi nell’avviso sul sito del Comune insieme ai dettagli per la partecipazione.

La domanda potrà essere presentata entro lunedì 16 dicembre 2019, ore 13 mentre la scadenza invio fotografia dell’allestimento è mercoledì 18 dicembre 2019, ore 13.

(Visited 139 times, 139 visits today)